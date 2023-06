MotoGP | risultati e classifica P1 GP Italia 2023 | Alex Marquez davanti a tutti | quarto Marco Bezzecchi

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il Motomondialeha inaugurato anche per lala tappa del Mugello, dove è scattato il fine settimana del GP d’con la prima sessione delle prove libere che vedecon il crono di 1’46?121. Messi in riga il transalpino Fabio Quartararo, secondo a 0.087, ed il sudafricano Brad Binder, terzo a 0.104.posto per il migliorno,, a 0.180. Di seguito il quadro complessivo dii tempi della prima sessione di prove libere della classe regina, della durata di 45?.il migliore della P1, 4°. 16° Bagnaia senza ...

... però adesso so che potrò guidare rilassato, sapendo di essere in grado di ottenere certi''. A parlare è il pilota Ducati di, Enea Bastianini, presente all'autodromo del Mugello per ...Abbiamo lavorato tanto e quando ci si impegna così a fondo, prima o poi, iarrivano". "Quando siamo passati a circuiti più stretti, come Jerez e Le Mans, sono emerse le difficoltà, almeno ...

