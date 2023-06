MotoGP | risultati e classifica FP2 GP Italia 2023 | Bagnaia scatenato davanti a Bezzecchi | Bastianini 6° Quartararo nel Q1

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) Francescoha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito del Mugello. Il centauro della Ducati ha stampato un eccellente 1:45.436 sul tracciato toscano, mettendo in fila tutti gli avversari in maniera perentoria. Il Campione del Mondo ha preceduto Marco(Ducati Mooney VR46) di 63 millesimi e la Honda di Alex Rins di 81 millesimi. Quarta piazza per la KTM di Brad Binder a 0.118, poi altre tre Ducati: le due Prima Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco separate da quella ufficiale del rientrante Enea. Ottava piazza per Marc Marquez a 0.255 con la Honda. Entrano direttamente nel Q2 anche Aleix Espargarò (Aprilia) e Luca Marini (Ducati Mooney VR46), mentre restano fuori Maverick ...