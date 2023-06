(Di venerdì 9 giugno 2023) Torna il Motomondiale e lo fatre settimane di pausa. Siamo pronti per alzare il sipario sull’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale di2023. Una tappa che, oltre a riportare in pista i pilotiuna lunga, ci permetterà di vivere la consueta splendida atmosfera del tracciato del. Dato che è passato un po’ di tempo dall’ultima gara, facciamo il punto della situazione. Dove eravamo rimasti? Laaveva salutato con il Gran Premio di Francia di Le Mans e la nettissima affermazione di Marco Bezzecchi che, in un colpo solo, aveva vinto la corsa e si era riportato ad una sola lunghezza di distacco in classifica da Francesco Bagnaia, che era caduto nelle prime battuteun contatto con Maverick ...

Iannone Non è facile dopo 4 anni rientrare in, sarebbe una bella storia". "Un podio qui sarebbe un sogno: questo è un tracciato fantastico, speciale per i piloti italiani. Non so quali ...Sicon lae stavolta si corre in Italia , su un circuito a cui siamo tanto affezionati. I piloti tornano al Mugello, dove è in programma il GP Italia, che sarà trasmesso come ogni fine ...Dopo tre settimane di pausa, latorna in uno dei tracciati più belli del mondo, quello del Mugello . Sicon due italiani al comando nella classifica mondiale: Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, distanti una sola ...

MotoGP, riparte la stagione dopo la sosta e si apre il weekend del Mugello, gli italiani vogliono essere protagonisti OA Sport

Il Motomondiale riparte, dopo quasi un mese di stop, dal Mugello con la sfida tra Bagnaia e Bezzecchi. Torna anche Bastianini. Il programma completo ...Presentata al Mugello, la firma della convenzione tra la FMI e il Comune di Faenza per la realizzazione del nuovo Centro Federale. Presenti il Presidente FMI Giovanni Copioli, il Vice Sindaco del Comu ...