MotoGP oggi | GP Italia 2023 | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di venerdì 9 giugno 2023), venerdì 9 giugno, primo giorno didel GP d’, sesto round del Motomondiale. Sulla pista del Mugello i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del weekend. Una pista non semplice da interpretare quella toscana, caratterizzata da zone di grande accelerazione e altre in cui servirà una guidabilità efficiente per sfruttare al meglio la percorrenza. Insi torna a girare dopo che a Le Mans la situazione ha creato una condizione ai piani della graduatoria generale molto interessante. La vittoria di Marco Bezzecchi nella gara domenicale ha consentito al romagnolo di accorciare le distanze nei confronti di Francesco Bagnaia, caduto insieme a Maverick Vinales. Pecco, ...