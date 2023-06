MotoGP | Luca Marini | “Faccio molta fatica a guidare | sarà un weekend duro”

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023)ha chiuso la seconda sessione di prove libere centrando il decimo posto. Il pilota italiano nello specifico ha raccolto il tempo di 1’45.835, con un gap di +0.399 rispetto al miglior crono di Francesco Bagnaia. Un risultato assolutamente positivo visto le condizioni del centauro in forza alla Mooney VR46 Racing Team, alle prese con un infortunio alla mano che gli sta dando non poche preoccupazioni, come confermato da lui stesso una volta intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “L’obiettivo di oggi era questo, dopo le FP1 ero davvero preoccupato per l’infortunio, avevo molto dolore, non me lo aspettavo è stato uncolpo. Poi abbiamo cercato di capire come arginare il dolore, ho cambiato le manopole, ho cambiato la posizione della mano sul manubrio e messo una protezione dentro il guanto per ...