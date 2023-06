MotoGP | le previsioni meteo per il sabato del Mugello Qualifiche bagnate? Incognita Sprint Race

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) Lenon sono delle migliori in vista didel GP d’Italia 2023, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito del. La pioggia è ampiamente preannunciata per10 giugno sulle colline toscane: si stima attorno al 60% per la tarda mattinata (quando si definirà la griglia di partenza) e addirittura attorno al 75% per le ore 15.00, quando scatterà la gara veloce. L’acqua potrebbe dunque farla da padrona e potrebbe fare capolino anche per il Gran Premio di domenica, anche se in quel caso ledi bagnato si abbassano al 24%. La temperatura sarà sempre oltre i 25 °C e si starà bene, ma l’pioggia andrà seriamente tenuta in considerazione da parte ...