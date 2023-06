MotoGP Italia 2023 | forfait di Mir | salterà il Mugello per un infortunio alla mano destra

Joan Mir non correrà il GP d': lo spagnolo della Honda ha infatti riportato un infortunio al quinto dito della mano destra ... Il weekend è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte in ...Il pilota dell'Aprilia, Aleix Espargaro, ha parlato dopo il primo giorno di prove libere al Mugello per il Gran Premio di2023 d'. Ecco le sue parole: 'Innanzitutto voglio chiedere scusa alla squadra. So quanto sia importante questa gara per loro e la caduta in bici di ieri, dovuta alla mia distrazione, non ...Il weekend del Gran Premio d'parte subito col botto e la prima puntata del prevedibile duello tra il campione del mondo ed il rivale numero uno, il romagnolo Marco Bezzecchi . Dopo una sessione mattutina fatta a ritmi più ...

MotoGP, GP Italia al Mugello: Bagnaia il più veloce nelle Libere, 2° Bezzecchi Sky Sport

La Ducati sta guardando tutti dall’alto in questo periodo storico della MotoGP, ma quest’anno è colpita da una grande sfortuna. La situazione. In quel del Mugello stanno per andare in scena le ...Come già successo in Portogallo nella prima gara della stagione, una caduta è tornata a mettere fuori gara Joan Mir. Stavola è successo al Gran Premio d’Italia, che il maiorchino non potrà correre dop ...