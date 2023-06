MotoGP | Fabio Quartararo | “Non siamo migliorati tra P1 e P2 | nel time attack non ero da top10”

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) Cambia il circuito, ma il morale dirimane sempre il medesimo, ovvero sotto i tacchi. Il portacolori del team Yamaha ha concluso solamente al 15° posto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale di2023, e domani sarà costretto a partire dalla Q1 nel corso delle qualifiche. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello il pilota soprannominato “El Diablo” ha provato a dare tutto quello che aveva nella sua M1, ma non è stato sufficiente. Come se non bastasse anche una bandiera gialla di troppo ha portato alla cancellazione del suo tempo migliore. Risultato? Domani dovrà stringere i denti per provare a passare nella Q2 e limitare i danni del suo weekend. Partire troppo indietro nello schieramento sarebbe davvero un disastro sportivo per il nativo di Nizza. Al ...