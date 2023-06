MotoGP | Brad Binder | “Ho commesso alcuni errori | so dove dobbiamo migliorare”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Non è più una sorpresa.ha registrato il quarto tempo nella prove libere del GP d’Italia, sesto appuntamento del Motomondiale 2023 di. Il pilota in sella alla KTM ha infatti guadagnato un gap di +0.118 rispetto a Pecco Bagnaia, il quale ha chiuso la FP2 con il crono di 1:45.436. Una sessione, malgrado il risultato positivo, contrassegnata da alcune sbavature per il sudafricano che, intercettato in mixed zone, ha illustrato le principali criticità della giornata: “Hocon la mia prima gomma, motivo per cui il tempo sul giro non era ideale – ha detto– Nel secondo tentativo sono andato largo alla curva 1 al primo giro. Il secondo turno è stato annullato a causa di una bandiera gialla. Sono stato fortunato a fare un altro ...

Un venerdì perfetto per Francesco Bagnaia. Il portacolori del team Ducati Factory, infatti, ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia, sesto appuntamento del Mo ...