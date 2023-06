MotoGP | Bastianini torna al Mugello dopo 76 giorni | il suo obiettivo

Una delle grandi novità del GP d'Italia è il ritorno in pista di Enea. Dopo quasi tre mesi di stop forzato, la Bestia è finalmente tornata., il lungo stop è finalmente alle spalle ., al Mugello con le idee chiare .non si cura del Mondiale ., il lungo stop è ...Da evidenziare il ritorno in pista di Enea, GP d'Italia: Bagnaia cerca il bis al Mugello ., GP d'Italia: le caratteristiche del circuito del Mugello ., GP d'Italia al ...Al Mugello tornerà finalmente in gruppo Enea, condannato fino ad oggi a fare da ... In tv: oggi le libere in diretta su Sky a partire dalle 8.55; domani le qualifiche dellaalle 10.45 ...

Idoneo e arrolato: Bastianini "fit" per il Mugello - Sportmediaset Sport Mediaset

"La Divina Commedia può essere Paradiso o Inferno". Chiedere al box Pramac per ulteriori spiegazioni. La squadra di Paolo Campinoti ormai ci ha abituati a presentarsi alla gara di casa del Mugello con ...Bastianini rientra al GP Italia del Mugello 76 giorni dopo la frattura: "Il Mondiale Non ci penso, almeno per adesso..." ...