(Di venerdì 9 giugno 2023) La giornata inaugurale del Gran Premio d’Italia diè stata archiviata. La Ducati si conferma potenza egemone anche al. Dubbi ve n’erano pochi, ma la Casa di Borgo Panigale si è presa il lusso di piazzare 6 moto fra le prime dieci. Il dato più interessante è rappresentato dal fatto che in cima alla tabella dei tempi ci sono gli stessi due centauri che comandano la classifica iridata. Francescoe Marcohanno difatti messo in riga tutti. Sintomo di come i valori stiano finalmente cominciando a solidificarsi? Possibile, perché nella top-five dei piloti più rapidi troviamo anche Brad Binder e Jorge Martin, leggasi il terzo e il quarto del Mondiale. Insomma, un venerdì di prove libere che ricalca a grandi linee la graduatoria generale. Va rimarcato come fra il tandem ...

Rientrato ufficialmente Enea Bastianini e recuperati - pur stringendo i denti - 'Pecco' Bagnaia, Miguel Oliveira e Raul Fernandez, c'era attesa anche per Luca Marini.

MotoGP, attesa la pioggia al Mugello: chi può favorire Bezzecchi più "specialista" di Bagnaia OA Sport

