MotoGP | Alex Marquez il migliore della P1 | 4° Bezzecchi 16° Bagnaia senza spingere

(Di venerdì 9 giugno 2023) Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP d’Italia, sesto round del Mondiale 2023 di. Sul circuito del Mugello i piloti hanno girato molto per trovare la messa a punto ideale, nella consapevolezza che Giove Pluvio possa rompere le uova nel paniere nel corso del weekend. Per questo, ogni minuto su pista asciutta è stato prezioso per trovare il feeling. Del resto, sono note le peculiarità del tracciato toscano: curvoni veloci, staccate impegnative e grandi accelerazioni. Una pista tecnica che richiede molto sia al mezzo che al centauro. IlP1 è stato lo spagnolo: l’alfiere del Team Gresini ha fermato i cronometri sul tempo di 1:46.121 davanti alla Yamaha del francese Fabio Quartararo (+0.087) e alla KTM del sudafricano Brad Binder (+0.104). ...

Rins è una delle poche note positive della Honda di quest'anno: "Il primo bilancio per me è positivo, ho ottenuto una vittoria e questo è ottimo per me e per la Honda.

