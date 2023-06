Motocross | in Germania Herlings vuole il sorpasso nel Mondiale MXGP su Prado Guadagnini per sorprendere

(Di venerdì 9 giugno 2023) Prosegue incessante il: dopo il Gran Premio in Lettonia, si vola inper la nona gara della stagione. Una stagione che entra sempre di più nel vivo, con una grande lotta per la testa della classifica che riguarda Jorgee Jeffrey, sempre più vicini, sempre più in duello. Una rivalità appassionante. 393 i punti accumulati finora dallo spagnolo, 378 dall’olandese che è incappato in uno zero pesante in gara-2 in Francia, errore senza il quale sarebbe probabilmente già al comando del. Il due volte campione del mondosulla pista di Teutschenthal l’ultima volta ha vinto nel 2018, quando fece l’en-plein tra gara-1 e gara-2, l’iberico vinse invece gara-1 due anni fa. Una sfida appassionante tra esperienza e gioventù, gestione e ...

Una novità che RAM presenterà in tutti i suoi dettagli il prossimo weekend in occasione del Gran Premio didi, nona tappa del Campionato MXGP 2023. Prestazioni elevate A ...La presentazione ufficiale di questo nuovo propulsore per il mercato europeo si svolgerà in occasione del Gran Premio didi, nona tappa del Campionato MXGP 2023, che si correrà nel ...Nell'ottavo appuntamento stagionale del Mondiale MXGp di, l'olandese della Ktm prima ... Fra una settimana nuova tappa in. - foto LivePhotoSport - . glb/red 04 - Giu - 23 17:19 . 4 ...

Motocross Germania, Adamo attacco alla vetta: gli orari del GP Corse di Moto

Prosegue incessante il Mondiale MXGP: dopo il Gran Premio in Lettonia, si vola in Germania per la nona gara della stagione. Una stagione che entra sempre di più nel vivo, con una grande lotta per la t ...La gara del Mugello occuperà il primo di tre fine settimana consecutivi per il motomondiale, dato che al GP d'Italia seguiranno quelli di Germania e Olanda. (ANSA) ...