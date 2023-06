Moto2 | ordine di arrivo e classifica prove libere 2 GP Italia Mugello 2023 | Acosta ancora al comando

Pedro Acosta fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere delladel GP d'Italia 2023 in programma al Mugello. Il pilota della Red Bull KTM Ajo, secondo nella classifica generale, inizia nel migliore dei modi il suo fine settimana italiano. Settima posizione ...... applicando delle tecnologie che per noi sono all'del giorno. La ciclistica deriva da una ... Ma il sogno di Brevo, non lo nascondono Calvaruso, Tisi e Brigaglia, è di arrivare al mondiale. ...AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 9 Oh lalà! Su una pista che gli piace (ci ha vinto in), tira fuori ... Bezzecchi domina a Le Mans! Bagnaia e Marquez nella ghiaia! MotoGP Francia 2023: l'd'arrivo ...

Moto2, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Italia Mugello ... SPORTFACE.IT

Il leader della classe di mezzo avrà dalla sua la spinta del pubblico di casa, mentre lo spagnolo studia la rivincita ...