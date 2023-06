'Ho spremuto la miaal massimo, sono contento del terzo posto. Non ho mai fatto 1'45 qua come ho fatto oggi. Questa ... alla fine delle seconde prove libere del venerdì del GP d', concluse ...... poi Aleix Espargaro (nonostante il doppio infortunio, ieri in bici e stamattina in), e Luca ... VEDI ANCHE MotoGP2023: le classifiche e i risultati del weekend MotoGP2023, gli Orari ......ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del gran premio d'di ... ma stanno impegnando duramente i meccanici per riparare le, hanno coinvolto Marc Maquez (Honda) ...

Moto: Italia; a Bagnaia le 2/e libere al Mugello - Moto Agenzia ANSA

Pecco Bagnaia (Ducati) ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del gran premio d'Italia di Motogp che questo fine settimana va in scena all'autodromo del Mugello. (ANSA) ...La giornata inaugurale del Gran Premio d’Italia di MotoGP è stata archiviata. La Ducati si conferma potenza egemone anche al Mugello. Dubbi ve n’erano pochi, ma la Casa di Borgo Panigale si è presa il ...