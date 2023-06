Moto Gp al Mugello | cosa c’è da scoprire nel dietro le quinte dei box

Livrea speciale per il team Pramac in vista del GP d'Italia: domenica 11 giugno, infatti, Jorge Martin e Johann Zarco gareggeranno con unaispirata a Dante Alighieri. Da una parte le fiamme dell'Inferno, con il celebre 'Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate', dall'altra il Paradiso con l'ultimo verso della Divina Commedia, 'L'amor ...Presenti alla firma il presidente della Federmoto, Giovanni Copioli, il vice sindaco e assessore alle attività produttive di Faenza, Andrea Fabbri, e Andrea Dovizioso, inserito oggi alnella '...''Non mi sono prefissato nessun obiettivo, voglio prima vedere come andrà domani in prova - ha proseguito Bastianini - Alla gara deltengo tantissimo perché è importante per me, anche se fino ...

Con le prove libere di oggi al Mugello si apre il GP d’Italia della MotoGP 2023: ecco gli orari di Fp1, Fp2 e Fp3 di tutte le classi del ...MotoGP, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Pecco Bagnaia: il pilota parla in conferenza stampa e fa preoccupare i tifosi.