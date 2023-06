Morte dell’ispettore Raciti a Catania | Speziale e Micale non dovranno più dare i 15 milioni allo Stato

Volontario nei battaglioni dellafatto da arditi, invalido ... Dopo il sequestro era sul sedile posteriore'auto accanto a ..."viaggiante" del Corriere Italiano per assunzione ...Volontario nei battaglioni dellafatto da arditi, invalido ... Dopo il sequestro era sul sedile posteriore'auto accanto a ..."viaggiante" del Corriere Italiano per assunzione ...... lesive innanzitutto della dignità delle vittime ma anche'...un controllo della polizia in un parco di Ferrara e per la... I cinque poliziotti - une quattro agenti - al momento sono ...

La morte dell'ispettore Raciti durante Catania-Palermo, Speziale non dovrà risarcire lo Stato PalermoToday