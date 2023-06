Monza | Berlusconi ricoverato nuovamente al San Raffaele

dovrebbe passare la prossima notte nel reparto degenza del padiglione ...Il presidente delè stato nuovamente ricoverato all'ospedale milanese dove è in cura per leucemia mielomonocitica cronica.era stato dimesso lo scorso 19 maggio, dopo 45 giorni di rivovero. A quanto si ...... Milan, politica e processi: fotostoria di SilvioPremier per 4 volte, parlamentare in 7 legislature, imprenditore, patron deldopo l'epopea rossonera: è nato il 29 settembre 1936. ...

Il leader di Forza Italia e presidente del Monza Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, da dove era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo ...