Monte Bianco | due alpinisti cinesi bloccati sulla Cresta Kuffner

(Di venerdì 9 giugno 2023) II Soccorso Alpino Valdostano è intervenutodel, a quota 4000 metri, per recuperare duein difficoltà. Questi ultimi, a causa della neve troppo molle, non riuscivano a rientrare in sicurezza. Entrambi illesi, sono stati portati a Courmayeur.

Sono andati in difficoltà durante un'uscita nella giornata di ieri, giovedì 8 giugno, sulla cresta Kuffner. Erano a una quota di circa 4mila metri, nel massiccio del. La neve troppo molle impediva la loro progressione e il rientro in sicurezza. E, per questo, due alpinisti cinesi hanno chiesto l'intervento del Soccorso alpino valdostano.

