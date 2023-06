Montagna | sulle Orobie bergamasche 24esima settimana nazionale dell' escursionismo Cai

(Di venerdì 9 giugno 2023) Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Itinerari escursionistici su sentieri e vie ferrate e percorsi ciclabili di vario livello per esperti e meno esperti, che potranno camminare e pedalare in un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali per conoscere, condividere e rispettare le montagne. Si terrà da venerdì 23 giugno a domenica 2 luglioladel Club alpino italiano, il cui ricco programma, al quale soci e non soci Cai si possono iscrivere entro il 15 giugno, offre possibilità per ogni tipologia di frequentatore: dagli escursionisti alle prime armi a quelli più esperti, dalle famiglie con bambini agli appassionati di ...

Inoltre, per gli amanti dellanei weekend circoleranno quotidianamente 2 Frecciarossa tra ... e nuove corse nei giorni festivilinee Napoli - Villa Literno - Formia, Caserta - Salerno, ...Mario Tozzi spiega, con un focus particolarecime dolomitiche, "Com'è nata l'Italia. All'... ma risponde anche a domande d'attualità che riguardano i territori die le genti che li ...... si tratta delle coste frastagliate dell'Argentario , una splendidaa picco sul mare ... protesoacque turchesi del mar Tirreno. Ben protetta dai venti, è il luogo ideale per chi pratica ...

Montagna: sulle Orobie bergamasche 24esima settimana nazionale ... Gazzetta di Modena

Milano, 9 giu. (Adnkronos) – Itinerari escursionistici su sentieri e vie ferrate e percorsi ciclabili di vario livello per esperti e meno esperti, che potranno camminare e pedalare in un territorio ri ...In una giornata di tarda primavera, abbiamo canmminato da Arnoga a Cancano, lungo la decauville che unisce le due località ...