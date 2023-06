Mondiali Under 20 | l' Italia batte 2 - 1 la Corea del Sud e vola in finale

Grazie ad un gol di Pafundi nel finale, l'Italia20 batte la Corea del Sud 2 - 1 e guadagna per la prima volta nella sua storia la finale del Mondiale di categoria. Gli azzurri di Nunziata avevano sbloccato il risultato con Casadei al 14', ma ...... il gioiellino adorato da Roberto Mancini: l'Italia si aggrappa ai suoi due diamanti e con il 2 - 1 contro la Corea del Sud in semifinale conquista la finale deiU20. Non era mai successo ...Per la prima volta nella sua storia, l'Italia raggiunge la finale di un20 di calcio. 'Ha vinto la squadra che ha giocato a calcio - l'analisi di Nunziata - . La Corea del Sud è stata ...

Calcio: Mondiali Under 20 2023 - Italia - Corea del Sud: la sintesi - Video RaiPlay

Il talento dell'ex Inter Casadei (miglior giocatore del Mondiale) e la punizione di Pafundi, il gioiellino adorato da Roberto Mancini: l'Italia si aggrappa ai suoi due diamanti e con il ...Per la prima volta l’Italia Under 20 andrà in finale in un Mondiale di calcio. Dopo la vittoria contro la Corea del Sud nello stadio argentino di Città di La Plata, giocherà l'ultimo atto contro ...