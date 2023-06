Mondiali U20 | l’Italia è di nuovo un paese per giovani

(Di venerdì 9 giugno 2023) AiU20,ha raggiunto una storica finale, che sembra smentire molti luoghi comuni sul valore deinel nostro calcio. È la prima finale di sempre in unU20, per. Un risultato eccellente, che dimostra l’alto livello della nazionale di Carmine Nunziata, capace ieri sera di battere 2-1 la Corea del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Alle 23, infine, tutta Italia, e non solo gli aquilotti e i galletti, faranno il tifo per il più piccolo dei tre, Francesco Pio, che si gioca la storica vittoria deicontro l'Uruguay.L' Italia in finale ainon è solo una notizia che genera gioia: sul web cresce infatti la rabbia dei tifosi dell' Inter per la cessione di Cesare Casadei , punta di diamante della nazionale di scena nel torneo ...In attesa di vedere la Nazionale di Roberto Mancini impegnata in Nations League, c'è un'altra Nazionale che sta regalando grandi soddisfazioni al calcio italiano. La squadra di Carmine Nunziata ha ...

Italia-Corea del Sud 2-1, Azzurri in finale con l'Uruguay: la decide Pafundi su punizione Sky Sport

Ecco tutto ciò che c’è da sapere in merito alle partite dell’Italia in programma per gli Europei U21 che si terranno in Romania e Georgia ...La Nazionale Italiana continua a far sognare ai Mondiali di calcio U20. Gli azzurrini guidati dal CT Carmine Nunziata sono approdati in finale battendo i pari-età della Corea del Sud passando prima in ...