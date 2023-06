Mondiali U20 | Italia-Corea del Sud 2-1 | Pafundi porta gli azzurri in finale

(Di venerdì 9 giugno 2023) Storica qualificazione per ladeiUnder 20 della nazionalena. Glisi qualificano per la prima volta nella storia all’atto conclusivo della competizione iridata. Nella semidi giovedì 8 giugno, i ragazzi di Carmine Nunziata, hanno sconfitto col punteggio di 2-1 i pari età dellaDel Sud. Decisiva la rete dia 5 minuti dal termine con una splendida punizione dal limite dell’area.U20del Sud 2-1, il film della partita Glisin dai primi minuti si mostrano capaci di fare la partita e sino in vantaggio al minuto 14 grazie alla rete di Casadei. Dopo nove minuti arriva il pareggio della ...

ITALIA- COREA DEL SUD 0 - 0 LIVE ITALIA (4 - 3 - 1 - 2): Desplanches; Zanotti, Guarino, Ghilardi, Turicchia; Casadei, Prati, Giovane; Baldanzi; Ambrosino, Esposito. All. Nunziata COREA DEL SUD (4 - 4 -...SemifinaleStadio Ciudad de La Plata (Argentina) ITALIA COREA DEL SUD Marcatori: Arbitro: Yael Falcón Pérez, l'Uruguay è la prima squadra ad arrivare fino alla finale: sarà l'Italia l'avversaria della compagine sudamericana L'Uruguay è la prima squadra finalista dei, dopo aver ...

Azzurri in vantaggio con Casadei, raggiunti su rigore. La rete decisiva di Pafundi su punizione a pochi minuti dal fischio finale ...Per la prima volta nella sua storia, l'Italia ha raggiunto la Finale dei Mondiali di calcio Under20. In Argentina la compagine allenata da Carmine Nunziata si è sbarazzata per 2-1 della Corea del Sud ...