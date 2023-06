Mondiali U20 | Cesare Casadei prima della finale | “La nostra forza è essere gruppo | daremo il massimo”

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) Un’avventura straordinaria per l’Italia Under20 di Carmine Nunziata aidi categoria in Argentina. Saràdomenica contro l’Uruguay, lanella storia per questa selezione; MVP degli azzurrini al momento è, di proprietà del Chelsea e autore di sette reti fino ad ora nella competizione.è stato ascoltato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo sensazioni bellissime, non ci aspettavamo di arrivare in. Siamo molto contenti e carichi. Lasquadra,. Questo fa la differenza in mezzo al campo, abbiamo saputo soffrire insieme nei momenti di difficoltà“. In molti nutrivano dei dubbi sulle qualità del centrocampista dopo la sua cessione per ...