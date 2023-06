Mondiale Under 20 | l’Italia di Mister Nunziata vola in finale | è storia

(Di venerdì 9 giugno 2023) Buenos Aires – Mai, prima di oggi, la Nazionale20 aveva raggiunto ladel. Ci è riuscita per la prima volta la straordinaria Italia di Carmineche, con il 2-1 alla Corea del Sud firmato dai gol di Cesare Casadei e Simone Pafundi, dopo due finali consecutive per il terzo posto ne giocherà una per la coppa. Appuntamento domenica alle 23 (ora italiana) a La Plata contro l’Uruguay, che nella prima semiaveva battuto 1-0 Israele. Curiosità: la prima delle due finali per il terzo posto,la giocò nel 2017 proprio contro l’Uruguay, in unospitato dalla Corea del Sud. “Ha vinto la squadra che ha giocato a calcio – le parole di-. La Corea del Sud è stata troppo rinunciataria, ma sapevamo che si ...

Punta centrale di gran fisico, è forte di testa ma bravo anche con i piedi: il suo gol di tacco alla Colombia è uno dei piu' cliccati del. Tra i pali Nunziata si affida a Sebastiano ...Entusiasta la Figc: "Mai, prima di oggi, la Nazionale20 aveva raggiunto la finale del. Ci è riuscita per la prima volta la straordinaria Italia di Carmine Nunziata che, con il 2 - 1 ...Per la rubrica 'Il Pallone Racconta', l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, si proietta verso un fine settimana che vedrà l'Inter giocarsi la Champions e l'20 ildi categoria. C'è la serie A in palio in Verona - Spezia e Bari - Cagliari. fz/glb/gtr

Il Mondiale Under 20 2023 sta proseguendo spedito e verso l’inesorabile Finale. Chi prenderà parte all’ultimo atto della competizione lo abbiamo conosciuto nella giornata di ieri. La prima formazione ...La partita Uruguay - Italia di Domenica 11 giugno 2023: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la finale dei Mondiali Under 20 ...