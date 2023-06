Mondiale U20 | la finale è Uruguay-Italia | data e orario

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 giugno 2023) L‘U20 nella storia, per la prima volta è indi un. Gli azzurrini sono stati protagonisti di un’altra impresa nella gara di semicontro la Corea del Sud, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1. Vantaggio iniziale di Casadei, poi il pareggio su calcio di rigore. Nella magia su calcio di punizione di Pafundi. L’dovrà vedersela incontro l’, in grado di vincere 1-0 contro l’Israele. L’ultimo atto è in programma domenica 11 giugno alle ore 23:00. Alle 19:30 la finalina per il terzo posto tra Corea del Sud e Isreale. FINALI MONDIALI UNDER 20 3°-4° POSTO Israele-Corea del Sud / Domenica 11 giugno 19:30/ Domenica 11 giugno ...