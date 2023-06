Mondiale U20 | Carmine Nunziata | “Domenica possiamo fare la storia”

(Di venerdì 9 giugno 2023) L’Italia è in finale dei Mondiali di calcio under 20. Per la prima volta nelladella competizione, gli azzurrini sono riusciti ad arrivare all’atto conclusivo, dove incontreranno i pari-età dell’Uruguay. Con le realizzazioni di Cesare Casadei e di Simone Pafundi, la squadra guidata dal CTè riuscita a superare l’insidia Corea del Sud in semifinale. Queste le parole dell’allenatore degli azzurrini a fine partita, come raccolte dal sito della FIGC: “Ha vinto la squadra che ha giocato a calcio. La Corea del Sud è stata troppo rinunciataria, ma sapevamo che si trattava di un’avversaria ostica: bravi noi a portare a casa la partita”. Il CT tesse le lodi dei suoi giocatori pur rimanendo con i piedi per terra e focalizzato sull’obiettivo più grande: “Ora ci godiamo questa vittoria e da domani penseremo all’Uruguay. ...

LA PLATA (Argentina) - Il palcoscenico è pronto, l' Italia sfiderà l' Uruguay per la conquista dell'edizione 2023 delUnder 20 . Gli azzurrini di Nunziata , dopo , sono alla loro prima finale di sempre in questa rassegna iridata di categoria differenza della Celeste alla sua terza finale con entrambe le ...L'Italia Under 20 batte 2 - 1 la Corea e vola in finale deldove affronterà l'Uruguay. Ennesima prestazione super degli azzurrini che trascinati da Casadei hanno raggiunto per la prima volta questo traguardo storico. Prima il gol del centrocampista ...La finale Per l'Italia sarà la prima finale di ununder 20. Gli azzurri avevano perso in ... leggi anche Mondiali, Italia batte l'Inghilterra. Ai quarti sfida la Colombia FOTOGALLERY ©Getty ...

Il capolavoro di Pafundi affonda la Corea del Sud: storica finale per l’Italia La Gazzetta dello Sport

Mai, prima di oggi, la Nazionale Under 20 aveva raggiunto la finale del Mondiale. Ci è riuscita per la prima volta l'Italia di Carmine Nunziata che, con il ...Il talento dei bianconeri, con un gol d'autore, porta gli azzurrini a giocarsi la prima finale Mondiale della sua storia ...