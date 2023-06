(Di venerdì 9 giugno 2023) La manifestazione in programma in Italia assegnerà il primo titolodella storia del. Il, patrocinato da Roma Capitale, è in programma il 9, 10, e 11 giugno al Pinetina ...

Così Alessandro Onorato , Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, durante la presentazione deldiFWL in programma a Roma nel prossimo weekend. " ...Tra i più prestigiosi giocatori di, non possiamo dimenticare il leggendario difensore romanista Aldair . Infatti, dopo la ... Al Campionatoci sarà anche un altro giocatore storico ...E' tutto pronto per l'assegnazione del primo titolodella storia del. La manifestazione patrocinata da Roma Capitale, in programma il 9, 10, e 11 giugno al Pinetina Beach Village di Ostia, vedrà la partecipazione di 17 Paesi ...

Mondiale Footvolley FWL, in Campidoglio la conferenza stampa di presentazione del torneo Corriere dello Sport

La manifestazione in programma in Italia assegnerà il primo titolo mondiale della storia del footvolley. Il torneo, patrocinato da Roma Capitale, è in programma il 9, 10, e 11 giugno al Pinetina Beach ...Dal 9 all'11 giugno al Pinetina Beach Village di Ostia il massimo torneo internazionale di Footvolley. Presenti le prime coppie di ogni rispettivo ranking nazionale. A rappresentare l’Italia maschile ...