Mondiale Endurance - Svelato il calendario 2024 | c' è anche Imola

(Di venerdì 9 giugno 2023) La FIA ha reso ufficiale ildel(WEC). Tra le varie tappe c'èl'Italia e per la prima volta si correràall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di. Si comincia a febbraio. Il Prologo del campionato si terrà in Qatar il 24 e 25 febbraio, dando così il via a una serie di gare lunghe e avvincenti che porteranno i migliori piloti dida un capo all'altro del mondo. Solo una settimana dopo il Prologo, il 2 marzo, sarà la volta della 1.812Km del Qatar. Questa gara, la cui lunghezza è ispirata alla data dell'indipendenza del paese 1812, appunto e promette di essere un evento dall'alto valore simbolico, soprattutto per gli appassionati qatarioti.prende il ...

Vetture che trovano sublimazione nella categoria che dà spettacolo alla 24 Ore di Le Mans e nelle altre gare del campionato. Potrebbe diventare realtà, ma comunque difficilmente ...Poi, altro simbolo, una Ferrari che torna nella Classe di vertice del, torna a Le Mans dopo 50 anni e, alla prima esperienza mette tutti in fila. Semplicemente: bravi . AF Corse ...Non è un sogno, ma una anteprima verosimile di una vettura stradale e non da pista, anche se ricorda i bolidi del, come la mitica Porsche 917 . Non a caso, in questi giorni si ...

Michele Montesano In occasione dell’edizione del centenario della 24 Ore di Le Mans, FIA e ACO hanno svelato il calendario della stagione 2024 del WEC. Come già ampiamente annunciato ...Sette gli appuntamenti in programma nel 2024: Imola ospiterà per la prima volta in assoluto un evento del WEC ad aprile ...