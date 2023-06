Mobilità sostenibile - Astypalea | lisola-laboratorio che si muove con il sole

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 9 giugno 2023) Trasformare una piccola isola dell'Egeo in unper testare nuovi servizi e modalità di spostamento, ma anche l'attitudine delle persone a cambiare il modo in cui si muovono. l'obiettivo del progetto Smart Sustainable Island, che il governo greco, insieme con il Gruppo Volkswagen e altre aziende, ha promosso ad, al confine tra l'arcipelago delle Cicladi e quello del Dodecaneso. L'isola, 97 km quadrati di superficie dalla forma di una farfalla, ha 1.300 abitanti, ma nella stagione estiva ospita fino a 36.000 persone, quando le sue spiagge attirano qui turisti da tutta Europa. Il suo parco circolante conta 1.500 veicoli, molti dei quali vetusti, e non ci sono collegamenti alla rete elettrica della terraferma: l'energia è prodotta con vecchi generatori alimentati a gasolio. Per queste caratteristiche, due anni fa ...