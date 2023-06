Mo | Netanyahu | ' normalizzazione relazioni con A Saudita sarebbe salto qualità storico'

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tel Aviv, 9 giu. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjaminha dichiarato che un'eventualedellecon l'Arabiaun "di"." L'Arabiaè il Paese arabo più influente al mondo, non solo nel mondo arabo ma anche, credo, nel mondo musulmano", ha detto il premier, parlando a Sky News e sottolineando come le pienetra i due Paesi "potrebbero aiutarci a porre fine al conflitto israelo-palestinese". Da parte sua, il ministro degli EsteriFaisal bin Farhan, parlando ieri nell'ambito della visita del segretario di Stato americano Antony Blinken, aveva fatto notare che proprio lo...

Giornate intense per le relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita, con dinamiche coinvolgono la Cina, l'Iran e Israele. Riad intende avere mani libere per muoversi in questa fase multipolare. Escono ...