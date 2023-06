Mitsubishi - La nuova Colt riparte dalla Renault Clio

(Di venerdì 9 giugno 2023)presenta lagenerazione della. La vettura non ha nessun legame con le versioni precedenti perché segue la recente strategia del marchio, ora inserito nell'Alleanza cui fanno capo anchee Nissan: laè di fatto una versione rimarchiata della, seguendo la stessa filosofia che ha portato alla nascita della ASX su base Captur. Lasarà prodotta nella fabbrica turca di Bursa e arriverà nelle concessionarie europee in ottobre. Cambia solo la mascherina. La, che ha dedicato laal mercato europeo, ha atteso l'uscita del restyling dellaper poter introdurre la propria vettura. Nel frontale si ritrova infatti ladisposizione dei gruppi ottici ...

In uno scenario in continua evoluzione, Mitsubishi ha svelato nelle scorse ore la nuova generazione della Colt, un'auto progettata e costruita appositamente per il mercato europeo. Seguendo le orme della ASX, la Colt si reinventa sulla solida base della ...

Il modello è di fatto una versione rimarchiata della francese: disponibile nelle versioni benzina e full hybrid, sarà prodotta nella fabbrica turca di Bursa e arriverà nelle concessionarie in ottobre ...La nuova Mitsubishi Colt arriverà in concessionaria in autunno 2023 e, come per la Renault Clio, le motorizzazioni disponibili saranno sia benzina che Full-Hybrid ...