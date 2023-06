Mio marito morirà per ordine di Vladimir Putin | il dramma di Evgenia Kara-Murza

(Di venerdì 9 giugno 2023) In occasione della riunione del Comitato per i diritti umani del Consiglio d'Europa tenutasi a Larnaca (Cipro) il 22 maggio di quest'anno ho avuto la fortuna di intervistare, moglie del giornalista e politicocondannato il 17 aprile scorso a venticinque anni di carcere. Il tema centrale della nostra intervista era la persecuzione sistematica dei manifestanti che si esprimono contro la guerra della Federazione Russa., avete avuto notizie recenti dasulla sua detenzione e sul suo stato di salute? «Sì, ma purtroppo non c'è nulla da festeggiare.è ancora in un centro di detenzione preventiva di massima sicurezza a Mosca, un luogo riservato agli assassini, agli stupratori ...

"Questo fa parte delmodo di essere. Il clamore non mi ha stupito, siamo abituati al fatto che ... Una stoccata all'exClaudio Amendola ha una nuova compagna: chi è Giorgia. Come accennato, ...... è il sentimento che proviamo per il nostro compagno o compagna, per il, la moglie. È fresco ...dio, fa' che prometta il vero e lo dica sinceramente, col cuore. Potesse durare tutta la vita ...Negli ultimi tempi, ormai, voci su voci sottolineano l'allontanamento tra ildi Chiara ... finchè Fedez non sottolinea che quello è il 'podcast' e chiude la conversazione abbandonando il ...

Donna accoltella la vicina di casa: «Sei l'amante di mio marito» leggo.it

«Ero convinto di avere portato Stella all’asilo come tutte le mattine, mi sono pure sentito con mia moglie intorno alle 11 per concordare tra noi chi andasse a prenderla, pensavo ...La mamma di Stella, Arianna Leonetti, ha chiamato allarmata Sandro La Tona che non si era reso conto di nulla: «Ero assolutamente convinto di averla lasciata al nido» ...