... ha dato mandato alper la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, di avviare le azioni ... Lo si apprende da una nota del. . 9 giugno 2023Italiacon il Fmi e l'Ue La presidente del Consiglio è stata in visita ufficiale a Tunisi ... Turisti tedeschi in Italia: + 89% Con i ticket vanno limitati gli accessi per evitare bolge, ...Italiacon il Fmi e l'Ue La presidente del Consiglio è stata in visita ufficiale a Tunisi ... Turisti tedeschi in Italia: + 89% Con i ticket vanno limitati gli accessi per evitare bolge, ...

Mimit, garante avvia azioni, rafforzare monitoraggio prezzi La Prealpina

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, "alla luce di quanto emerso nel corso dei lavori della Commissione di allerta rapida, ha dato mandato al Garante per la sorveglianza dei pre ...Assogiocattoli il 25 maggio 2023 ha partecipato con una propria delegazione alla Commissione di allerta rapida per il monitoraggio dei prezzi ...