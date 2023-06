Milano | verso inaugurazione tratto fino a San Babila | da domani linea M4 sospesa

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023), 9 giu. (Adnkronos) - Per consentire l'della trattaalla stazione San, ladella metropolitana milanese M4 sospenderà il servizio ai passeggeri a partire daa venerdì 30 giugno. Su richiesta della commissione di Sicurezza del ministero delle Infrastrutture, il periodo di pre-esercizio, necessario per completare i test previsti dalle normative sui sistemi di trasporto, è stato prolungato di 15 giorni rispetto al programma iniziale. Nei giorni di chiusura della'blu', potranno essere utilizzate le linee di superficie, in particolare labus 73. Per ulteriori informazioni e indicazioni consultare il sito e l'app di Atm.