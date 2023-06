Milan | Scaroni | “Diritti televisivi della Serie A? Sono fiducioso”

Commenta per primo Priorità alle cessioni per aumentare il budget sul mercato. Il diktat lo ha annunciato il presidente del, Paolo, in una recente intervista al Corriere della sera. L'idea del club rossonero sarebbe quella di provare a confermare i big della rosa mentre potrebbe arrivare qualche cessione ...Cosi' il presidente dele di Enel, Paolo, uscendo da Palazzo Mezzanotte.'Io sono fiducioso, abbiamo l'impressione che il mercato sia migliore rispetto a quello che immaginavamo sei mesi fa'. Così il presidente dele di Enel, Paolo, all'uscita dall'assemblea della Consob a Palazzo Mezzanotte, rispondendo a una domanda circa i diritti tv della Serie A per i quali si avvicina la scadenza del bando ...

Milan, Scaroni: "Maldini era un po' a disagio. Mercato Siamo ambiziosi" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il presidente del Milan e di Enel Paolo Scaroni è «fiducioso» sull’arrivo di offerte per i diritti televisivi della Seria A in relazione al prossimo ciclo. Lo ha detto uscendo dall’assemblea annuale ...La separazione tra Paolo Maldini e il Milan ha generato diverse reazioni tra i tifosi rossoneri e coloro che ne hanno fatto la storia. Anche Carlo Ancelotti ha espresso la sua forte opinione a riguard ...