Milan | Paolo Danzé al passo d’addio | al suo posto D’Ottavio

Cosi' il presidente dele di Enel,Scaroni, uscendo da Palazzo Mezzanotte.'Io sono fiducioso, abbiamo l'impressione che il mercato sia migliore rispetto a quello che immaginavamo sei mesi fa'. Così il presidente dele di Enel,Scaroni, all'uscita dall'assemblea della Consob a Palazzo Mezzanotte, rispondendo a una domanda circa i diritti tv della Serie A per i quali si avvicina la scadenza del bando ...Maldini è per ilquello che in gergo marketing tutti chiamerebbero " brand ambassador" : una persona che non solo si è guadagnata fiducia e stima sul campo grazie alla grande leadership, ...

Milan, le parole dell'ex Nesta: "La scelta su Maldini fuori da ogni logica" Sky Sport

Il Milan parla americano Christian Pulisic non sembra rientrare nei piani tattici del nuovo Chelsea di Pochettino. Lo statunitense starebbe così pensando di lasciare Londra, direzione Milano. Il Mila ...Il 46enne è accusato di omicidio, duplice tentato omicidio e lesioni. I reati non prevedono l’ergastolo, ma un massimo di 30 anni, 20 con lo sconto della pena ...