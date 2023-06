Milan - Maldini | perché il divorzio deve per forza essere un errore a prescindere?

(Di venerdì 9 giugno 2023) L e bandiere, si sa, hanno ed esercitano un fascino straordinario. Ed è bello così,il calcio - spesso trasformato semplicemente in un business - è senso di appartenenza e radici. Ma proprio ...

L e bandiere, si sa, hanno ed esercitano un fascino straordinario. Ed è bello così, perché il calcio - spesso trasformato semplicemente in un business - è senso di appartenenza e radici. Ma proprio ...La separazione tra Paoloe ilha generato diverse reazioni tra i tifosi rossoneri e coloro che ne hanno fatto la storia. Anche Carlo Ancelotti ha espresso la sua forte opinione a riguardo. La separazione tra ...... Gullit, Reijkard, Baresi,, Ancelotti, Donadoni... era l'apoteosi del CampNou di Barcellona dove ildi Sacchi, con il magico trio olandese, vinceva la sua terza Coppa Campioni!.... ...

Milan, via Maldini La distanza con Pioli ha influito sulla scelta Pianeta Milan

Il presidente nerazzurro, Zhang, ha commentato la situazione stadio ed i recenti ed inaspettati addii di Massara e Maldini ...Dopo ben quindici anni Igli Tare lascia la Lazio per via della scandeza contrattuale, ed è pronto per una nuova avventura ...