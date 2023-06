Milan | Kakà | “Dispiace per Maldini e per la sua storia | è una bandiera”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ricardo, ex giocatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'esonero di Paolodal

L' addio di Maldini dalha sconvolto il mondo rossonero. L'ex dirigente e storica bandiera pare volesse sostituire ... Si tratta di Ricky...Commenta per primo Ricardo, ex stella del, è a Istanbul in occasione della finale di Champions League tra Inter e Manchester City e ha parlato a Sky Sport delle emozioni della vigilia: 'Giocare queste partite è ...: De Ketelaere, Origi, Adli, ecc. il mercato è un flop dietro l'altro. De Ketelaere 3 : se gli ...dalle aspettative eccessive sul suo arrivo in rossonero visto che qualcuno l'ha paragonato a. ...