Migranti | storico accordo al Consiglio Ue | sì alle proposte italiane Meloni | “Sono soddisfatta”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Al termine di quella che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha definito “una giornata impegnativa”, ilUe per gli Affari interni ha raggiunto unsuiche da più parti è stato descritto come. L’intesa, infatti, supera sette anni di stallo sulla materia. Ora il testo dovrà essere sottoposto al vaglio del Parlamento Ue, ma il vero scoglio stava lì in Lussemburgo. “Siamo molto soddisfatti”, ha commentato il titolare del Viminale, spiegando che l’Italia “ha ottenuto il consenso su tutte leavanzate nel corso del” e “non sarà il centro di raccolta degli immigrati per conto dell’Europa”.: “Il problema è di tutti.di essere riuscita a porre la questione” “Il ...

Ue, il patto sui: ecco cosa prevede l'accordo e le novità L'Unione Europea , dopo sette anni di trattative a vuoto, ha siglato ieri una storica intesa sui. Firmato un nuovo accordo tra i 27 Paesi dell'Ue dopo una lunga giornata di trattative serrate in Lussemburgo . L'intesa è arrivata - si legge sul Corriere della Sera - con v oto a ...- - > Donnesbarcate sul territorio spagnolo - Ansa . Dopo una giornata sulle montagne russe, con un ... Un accordoe insperato. "Onestamente " ha ammesso in conferenza stampa per la ...Accordosui. Il Consiglio Ue Interni a Lussemburgo ha raggiunto l'accordo sul Patto Migrazione e Asilo e adottato la sua posizione negoziale sui due regolamenti chiave in merito alle ...

Ue, storico patto sui migranti. Così Meloni ha abbandonato la linea di Orban Affaritaliani.it

Migranti, Piantedosi: "Nessuna compensazione in denaro" L'Unione Europea ha siglato ieri sera in Lussemburgo uno storico accordo sui migranti, intesa trovata dopo sette anni di complicate trattative.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...