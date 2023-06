Migranti sequestrano una nave | Crosetto | I dirottatori sono stati tutti catturati

Leggi su agi

(Di venerdì 9 giugno 2023) AGI - "Idella. Tutto è finito bene. I miei complimenti ai ragazzi del Battaglione San Marco, ai poliziotti ed ai finanzieri, che hanno concluso una splendida operazione in collaborazione. Ognuno per la sua parte. Bravi". Cosi' su Twitter il ministro della Difesa Guidosullaturca sequestrata a largo di Napoli. Laè la Galata Seaways, unaRo-Ro Cargo Ship costruita nel 2010 che naviga attualmente sotto bandiera della Turkey. Era diretta a Sete, in Francia. L'imbarcazione sarebbe stato un gruppo di clandestini, presumibilmente, a minacciare l'equipaggio con dei coltelli. All'intervento hanno preso parte unità della Guardia di finanza e della ...