Migranti sequestrano una nave al largo di Napoli | in azione le forze speciali italiane del battaglione San Marco

che hanno effettuato il sequestro della nave erano clandestini nascosti a bordo del natante diretto in Francia. A quanto si è appreso, gli assaltatori avevano delle armi bianche. Il ...Leggi Anche Liberata la nave "Enrico Ievoli": venne assaltata dai pirati somali 'Sui dirottatori si sa che sono dei clandestini saliti a bordo usando armi, tipo pugnali', ha aggiunto il ministro. ...che avevano preso il controllo dell'imbarcazione erano clandestini. Si erano nascosti a bordo e pare che avessero delle armi bianche. Il comandante della nave turca ha dato l'allarme e ha ...

Migranti sequestrano una nave turca in acque italiane. Interviene la brigata San Marco per liberare l'equipaggio L'HuffPost

Un’operazione speciale italiana è scattata davanti alle coste napoletane per liberare l’equipaggio di una nave turca preso in ostaggio da 15 migranti che si erano nascosti a bordo, salvo poi essere sc ...Imbarcazione turca al largo di Napoli, in mano ai migranti che si erano nascosti a bordo.Alcuni dei clandestini dotati di armi bianche, hanno tentato l'assalto alla plancia di comando. Il ministro del ...