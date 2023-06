Migranti sequestrano nave al largo di Napoli | in azione le forze speciali del battaglione San Marco

Un vero e proprio atto di pirateria nei nostri mari, che sposta ulteriormente avanti i limiti di tolleranza che il nostro Paese sopporta davanti agli illeciti compiuti daiirregolari che ...... in mano a'Le forze speciali italiane, di stanza a Brindisi, stanno liberando una nave turca con 22 persone di equipaggio sequestrata da circa 15che erano a bordo dell'...che hanno effettuato il sequestro della nave erano clandestini nascosti a bordo del natante diretto in Francia. A quanto si è appreso, gli assaltatori avevano delle armi bianche. Il ...

Napoli, migranti armati sequestrano nave turca | Intervengono le forze speciali TGCOM

Un’operazione speciale italiana è scattata davanti alle coste napoletane per liberare l’equipaggio di una nave turca preso in ostaggio da 15 migranti che si erano nascosti a bordo, salvo poi essere sc ...Imbarcazione turca al largo di Napoli, in mano ai migranti che si erano nascosti a bordo.Alcuni dei clandestini dotati di armi bianche, hanno tentato l'assalto alla plancia di comando. Il ministro del ...