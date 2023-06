Migranti | Piantedosi | abbiamo il sostegno dell' Europa

... Matteo, oggi a Catania rispondendo ad una domanda sui pacchetti del nuovo Patto suiraggiunto ieri. "Crediamo di avere posto le basi - ha aggiunto- per creare ......quanto ha riferitodovrà essere impiegato nella 'dimensione esterna' della gestione del fenomeno migratorio, ossia proprio per gli accordi con i paesi di origine e di transito dei...approfondimento, vertice Meloni - Crosetto -: torna ipotesi Marina FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Ucraina, affondato il Moskva: il ruolo della nave ...

Migranti, Piantedosi dà battaglia. Poi l'intesa La Verità

Catania, 9 giu. (askanews) - 'Ieri abbiamo fatto un esercizio di mediazione su un testo normativo su cui si attendeva l'avvio all'approvazione ...In UE c’è l’intesa sui migranti prima delle europee. Soddisfatto Piantedosi: "L’Italia non sarà il centro di raccolta per conto dell’Europa".