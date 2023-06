Migranti | il patto Ue si è sbloccato solo grazie all' ennesimo trucco sui “paesi terzi sicuri”

... con cui ha affrontato il tema dei. A livello europeo, ha detto la premier, 'stiamo ... leggi ancheUe su migrazione e asilo, i punti principali del pacchetto 'Omicidio Tramontano ...Non ha snso ratificare la sua riforma se non sai cose prevede il nuovodi stabilità e crescita. Non sono convinto aulla proposta della commissione'. Lo ha detto la presidente del Consiglio, ......Capitali I ministri dell'UE raggiungono un accordo 'storico' sulla ricollocazione dei. I ... Per saperne di più EUROPA DEL SUD MADRID Podemos avvia una consultazione interna suldi ...

Accordo in Europa su migranti e asilo. S’incrina il patto tra Meloni e Orbán la Repubblica

Migranti e richiedenti asilo rischiano di essere ricollocati anche in Paesi con regimi autoritari. Questa la principale critica al nuovo accordo Ue, che neppure Orban gradisce ...«L'immigrazione illegale va fermata prima che arrivi in Europa. Non si può prescindere dalla collaborazione di partenza e di transito: il lavoro che stiamo facendo nel Nord ...