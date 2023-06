Migranti | il nuovo piano Ue | respinto in Paesi terzi chi non ha diritto all?asilo Sì dell' Italia | «Non saremo il centro europeo dei rifugiati»

(Di venerdì 9 giugno 2023) Una trattativa difficile, durata l?intera giornata. E quando tutto sembrava perso, l?accordo si è trovato. Una soluzione in extremis che ha consentito di non arrivare con un nulla...

Migranti: nuovo sbarco a Roccella Ionica, arrivati 86 Agenzia ANSA

Trovato l'accordo per approvare i due pacchetti legislativi sulle procedure di frontiera e sulla gestione dell'asilo.Bisogna uscire dalla logica emergenziale e per farlo occorre che l’Italia resti ancorata ai partner | Editoriale di Fiorenza Sarzanini sui migranti ...