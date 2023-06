Migranti e Patto Ue | trovato l’accordo | Italia decisiva

...Lussemburgo rappresenta la base per il negoziato con il Parlamento Ue che dovrà approvare il... quantomeno per essere riuscita a fare inserire quella clausola secondo la quale ipotranno ..."L'Italia non resti solo sui": ilMeloni - Scholz che cambia tutto... l'Italia - forte anche dei segnali di solidarietà ricevuti da parte di altri Stati, come nel caso del cancelliere tedesco Scholz - raggiunge l'accordo suldeiche per anni era rimasto ...

Accordo in Europa su migranti e asilo. S’incrina il patto tra Meloni e Orbán la Repubblica

L’assenza di vie legali per l’accesso dei migranti, la conferma senza modifiche del ruolo decisivo dei Paesi di primo approdo, i ricollocamenti non obbligatori: il giorno dopo, il “Patto per i migrant ...L’Italia è tra gli Stati maggiormente interessati dal nuovo Patto per le migrazioni e l’asilo. Al punto che nella giornata di ...