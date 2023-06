Migranti armati di coltello tentano di dirottare nave turca a Napoli Crosetto | Tutti catturati

(Di venerdì 9 giugno 2023) "I dirottatori dellasono stati. Tutto è finito bene". Così su Twitter il ministro della Difesa, Guido, che aggiunge: "i miei complimenti ai ragazzi del Battaglione San Marco, ai poliziotti ed ai finanzieri, che hanno concluso una splendida operazione in collaborazione. Ognuno per la sua parte. Bravi!". Sono statirintracciati gli immigrati a bordo della...

Il tentativo di sequestro Il tentativo di sequestro da parte di assalitorinella plancia di ...Brigata Marina San Marco che si calano dagli elicotteri per neutralizzare il gruppo di...A seguire la situazione anche il Centro Sar francese secondo cui gli immigratidi coltello sarebbero due e la nave sarebbe stata diretta a Setè in Francia. L'aggressione al comandante e all'...Dei 15che hanno preso in ostaggio la nave, almeno due sarebberodi coltello . In questo momento all'interno della nave ci sarebbero gli uomini della guardia di finanza insieme alla ...

Nave cargo turca sequestrata da migranti armati di coltello a sud di Napoli. Gli incursori della Marina la po… la Repubblica

L’equipaggio minacciato con pugnali e asce da quindici stranieri nascosti a bordo. L’intervento delle forze italiane, annunciato dal ministro Crosetto, è durato quasi cinque ore.Una nave Acargo diretta in Francia dalla Turchia è stata minacciata da “pirati” al largo delle coste italiane, secondo il Ministero della Difesa italiano. Le forze speciali italiane sono salite a bord ...