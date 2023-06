Migranti | accordo nella UE con nuove regole su sbarchi e rimpatri

(Di venerdì 9 giugno 2023) L'Unione Europea ha trovato l'sulla gestione deiscrivendoper il controllo degli arrivi e la gestione dell'asilo. L'intesa è stata trovata nel corso del Consiglio Affari Interni; i 27 pesi si sono messi d'per approvare i due pacchetti legislativi sulle procedure di frontiera e sulla gestione dell'asilo. Per l'approvazione definitiva si dovrà trovare una posizione comune con il co-legislatore, il Parlamento Europeo. L'intesa si basa su tre punti fondamentali: ogni Paese avrà una quota obbligatoria di ricollocamenti ma potrà scegliere di pagare per ciascuno migrante non accolto, alimentando un fondo che verrà utilizzato per i. Le procedure per la richiesta di asilo saranno accelerate e, infine, le procedure di espulsione saranno attivabili ...

... oltre a cercare di raggiungere uncon il Fondo Monetario Internazionale per accelerare il ... E lo è anche se figlio di duenigeriani. Gente che ha attraversato l'inferno per la ...L'Italia vota sì, Polonia e Ungheria contrarie. Via libera alle espulsioni anche nei Paesi di transito. Piantedosi: "Non diventeremo il centro raccolta ...... accusandola di "abusare del suo potere": "Vogliono ricollocare iin Ungheria con la forza. Questo è inaccettabile", scrive sul suo profilo Facebook, commentando l'raggiunto ieri al ...

Migranti, Orban contro l'accordo: "La Ue abusa del suo potere" TGCOM

Il ministro dell'Interno, Piantedosi: l'Italia non sarà il centro di raccolta degli immigrati per conto dell'Europa ...I ministri degli Interni dell'Unione europea, riuniti in Lussemburgo al Consiglio Affari interni, hanno raggiunto un accordo sul nuovo Patto sulla migrazione, un complesso mosaico di provvedimenti che ...