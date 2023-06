Migliori bonus scommesse sulla Finale Champions League | curiosità e quote speciali

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 giugno 2023) Appuntamento con la storia per Manchester City e Inter che, nella serata di sabato 10 giugno, si sfideranno nell’ultimo atto della2023. Ladi Istanbul sarà solo il primo match ufficiale della storia tra le due compagini che, fino ad ora, si erano solamente affrontate in due partite amichevoli: tre a zero in favore dei nerazzurri nel 2010 e tre a zero per i Citizens nel 2011. L’Inter, in quaranta partite giocate nelle competizioni europee contro compagini inglesi, ha un bilancio di sedici vittorie, sei pareggi e 18 sconfitte. Il Manchester City invece, ha affrontato le squadre italiane in sedici occasioni con un bilancio di sei vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. Nella finalissima del 10 giugno ci sarà inoltre un confronto inedito tra Pep Guardiola e Simone Inzaghi. Chi la spunterà?...